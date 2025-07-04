Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили чутки про розлучення через шість років стосунків

Кеті Перрі та Орландо Блум / © instagram.com/orlandobloom

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Американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум більше не разом. Після шести років стосунків зіркова пара заявила про розлучення.

Так, ще на початку червня з'явилися чутки про негаразди у шлюбі зірок. Інсайдери називали різні причини. Зокрема, натякали на кар'єрні провали співачки, інші ж говорили, що так стається через високу напругу у родині та бажання оберегти спільну доньку Дейзі від ворожості між батьками. Цього разу американські ЗМІ підтвердили інформацію.

Зокрема, BBC пише, що представники пари вийшли до фанів із заявою, де поставили крапку у чутках, підтвердивши розрив: "Протягом останніх кількох місяців Кеті та Орландо змінюють формат своїх стосунків, щоб зосередитися на спільному вихованні доньки. Їх і надалі вважатимуть родиною, адже їхнім головним пріоритетом залишається любов і стабільність для доньки Дейзі Дав".

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Кеті Перрі та Орландо Блум / © Getty Images

До слова, Перрі та Блум були разом від 2016 року. Утім, 2017-го пара розійшлася через захоплення Орландо іншою жінкою, а вже 2019-го зійшлася назад й у День святого Валентина актор освідчився співачці. Через рік вони стали батьками – народилася дівчинка Дейзі. З часом почуття подружжя почали згасати на тлі стресу. Зокрема, після релізу нового альбому співачка зіткнулася з критикою. Ще більше її емоційний стан підірвала хвиля хейту на тлі польоту в космос.

Нагадаємо, нещодавно громадський діяч Сергій Притула розкрив, якими є його стосунки з першою дружиною, від якої у нього народився первісток.