Кеті Перрі та Орландо Блум розлучаються: інсайдер розкрив справжню причину розриву пари

Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

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Інсайдер розкрив справжню причину, чому американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум розлучаються.

Пара перебувала у стосунках протягом дев'яти років, з яких шість вони були заручені. Однак на початку червня у західній пресі почали активно говорити про їхній розрив. Співачка та актор ані підтверджують, ані спростовують ці новини. Тим часом інсайдери розкривають все більше деталей.

Цього разу джерело видання People назвало причину розриву пари. Інсайдер каже, що їхні стосунки зіпсувалися. Тож Перрі та Блум ухвалили рішення розлучитися, щоб їхня 4-річна донька не жила в атмосфері ворожості й напруженості. Знаменитості вирішили, що для дитини буде краще, якщо батьки житимуть окремо. Блум і Перрі хочуть, попри розрив, зберегти дружні стосунки заради Дейзі.

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Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

“У якийсь момент вони зрозуміли, що для Дейзі краще бачити батьків окремо, тоді вона не зростатиме в атмосфері напруженості й ворожості. Вони завжди були поруч із Дейзі й залишаються. Дейзі — їхній янгол, і вони прагнуть вберегти її від усього поганого. Вони хочуть зберегти дружні стосунки, щоб кожен міг бути поруч із донькою — окремо чи разом”, — стверджує інсайдер.

Джерело також розповіло, як після розриву почувається Кеті Перрі. Зазначається, що артистка наразі зосереджена на турі. Разом з нею перебуває й донька. Хоч розрив і дався Кеті Перрі нелегко, проте вона все ж дає собі раду.

“Вона щаслива й зосереджена на турі. Донька подорожує з нею — вони оглядають визначні місця та весело проводять час. Вона ніколи не уявляла себе матір'ю-одиначкою. Вона відчувала чималий тиск через тур, а тепер ще й це. Це був важкий період для неї. Але вона однаково чудово дає раду”, — додає інсайдер.

Зазначимо, нещодавно Орландо Блум на тлі чуток про розрив із Кеті Перрі спантеличив дописом у Мережі. Актор підкинув хмизу у вогонь до чуток про їхнє розлучення.

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