Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

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Американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум розлучаються.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер видання Page Six. Джерело говорить, що між подружжям, яке прожило в шлюбі чотири роки та стало батьками донечки, остаточно все скінчено. Ба більше, зазначається, що пара навіть визначилася, коли подасть документи на розлучення. Актор та співачка нібито вирішили поставити крапку після закінчення концертного туру Кеті Перрі Lifetime, що станеться 7 грудня.

"Все скінчено. Вони чекають на закінчення її туру, перш ніж розлучитися", - стверджує інсайдер.

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Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

Тим часом джерело видання People назвало причину, що саме негативно вплинуло на їхні стосунки. Зазначається, що нібито низка кар'єрних невдач Кеті Перрі призвела до кризи. До слова, співачка випустила новий альбом "143", що повністю провалився, та нині перебуває в турі, з яким теж не все гаразд. Хоч Блум весь цей час підтримував дружину, однак вона аж занадто емоційно реагує на невдачі.

"Кеті була глибоко розчарована після того, як її новий альбом не сприйняли. Орландо поставився до цього з розумінням, але це все ж таки спричинило певну напругу. Вона також була розчарована деякими відгуками про тур. Це створило стрес для їхніх стосунків", - говорить інсайдер.

Наразі ані актор, ані співачка не коментують чути про проблеми в їхньому шлюбі.

Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

Зазначимо, Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися 2016 року, однак вже через рік припинили стосунки. Причиною їхнього розриву тоді стало те, що актор захопився іншою жінкою. Однак вже 2019 року стало відомо, що Перрі та Блум знову разом. 14 лютого того ж таки року пара заручилася, а у квітні 2020-го в них народилася спільна донька Дейзі. 2021 року стало відомо, що закохані зіграли таємне весілля.

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Нагадаємо, нещодавно Орландо Блум промовистим жестом підтримав Україну. Артист на червоній доріжці у Лондоні продемонстрував свою солідарність із українцями.