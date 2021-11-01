Кеті Перрі у костюмі вакцини від COVID-19 влаштувала фотосет з Орландо Блумом

Коханий артистки одягнувся в костюм лікаря.
Популярна американська співачка Кеті Перрі обрала незвичайне вбрання на Геловін.
Так, зірка одягла костюм вакцини від COVID-19. Свій образ артистка доповнила захисною маскою. Таким чином виконавиця закликала своїх фанів зробити щеплення.
"Будьте обережними, друзі", - підписала фото знаменитість.
Тим часом її коханий, актор Орландо Блум вирішив не відставати від Кеті. Так, артист одягнувся в костюм лікаря. Знімками закохані поділилися на своїх сторінках в Instagram.
"Я вакцинував дівчину, і мені це сподобалося", - підписав світлини актор.
Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися 2016 року, однак за рік вони розійшлися. У лютому 2018 року Перрі та Блум поновили стосунки з ініціативи співачки.
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