Кеті Перрі у костюмі вакцини від COVID-19 влаштувала фотосет з Орландо Блумом

Кеті Перрі у костюмі вакцини від COVID-19 влаштувала фотосет з Орландо Блумом

Коханий артистки одягнувся в костюм лікаря.

Популярна американська співачка Кеті Перрі обрала незвичайне вбрання на Геловін.

Так, зірка одягла костюм вакцини від COVID-19. Свій образ артистка доповнила захисною маскою. Таким чином виконавиця закликала своїх фанів зробити щеплення.

Кеті Перрі та Орландо Блум / instagram.com/katyperry

"Будьте обережними, друзі", - підписала фото знаменитість.

Тим часом її коханий, актор Орландо Блум вирішив не відставати від Кеті. Так, артист одягнувся в костюм лікаря. Знімками закохані поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Кеті Перрі та Орландо Блум / instagram.com/katyperry

"Я вакцинував дівчину, і мені це сподобалося", - підписав світлини актор.

Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися 2016 року, однак за рік вони розійшлися. У лютому 2018 року Перрі та Блум поновили стосунки з ініціативи співачки.

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