Кеті Перрі вперше публічно представила свого нового обранця Джастіна Трюдо на романтичних фото

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

Американська співачка Кеті Перрі, яка в червні розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом, вперше поділилася романтичним контентом з новим бойфрендом.

Як відомо, ще влітку ширилися чутки про таємний роман артистки із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Тривалий час парочку за проявами почуттів ловили у різний час та різних місцях папараці. Та врешті, наприкінці жовтня вони спеціально вийшли за ручки перед фотографами та натякнули, що їм більше нічого приховувати. Тим самим зірки офіційно зарекомендували себе як пару.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

А цього разу Кеті вперше сама поділилася контентом з Джастіном. Відповідні романтичні знімки з коханим співачка оприлюднила у себе в Instagram. На милих кадрах парочка показала свої нещодавні розваги. Виконавиця у дописі зазначила, що їм вдалося насолодитися часом разом під час її гастролей. Так, вони приїздили до Японії, де відвідали декілька закладів харчування, насолодилися світловим шоу та заселфилися на вуличках Токіо.

«Час для Токіо під час гастролей і не тільки», — лаконічно написала Перрі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

