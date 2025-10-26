Кеті Перрі вперше вийшла на публіку з новим обранцем Джастіном Трюдо: вигляд політика здивував фанів

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

Американська співачка Кеті Перрі, яка в червні розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом, офіційно підтвердила свій новий роман із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Так, у день свого 41-річчя співачка вперше з’явилася на публіці разом із 53-річним політиком, з яким до цього її заскочували у різних місцях на пристрасних побаченнях. Та цього разу закохані вирішили більше не тримати у секреті свого щастя.

Пара разом відсвяткувала день народження Кеті в Парижі. Для романтичного вечора зірки обрали легендарне кабаре Crazy Horse Paris, де, за даними Parismatch, провели час у колі друзів. На опублікованому виданням відео за посиланням можна побачити, як Перрі та Трюдо виходять із закладу, тримаючись за руки й щасливо усміхаючись — без жодних спроб сховатися від папараці.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо в Парижі / © Paris Match

Кеті сяяла в обтислій яскраво-червоній сукні, що чудово підкреслила її фігуру, тоді як Джастін мав елегантний вигляд у повністю чорному образі. До того ж у фан-акаунтах співачки юзери не стрималися від подиву через кардинальне схуднення політика: «Я його не впізнала», «Він так схуд!», «Помолодшав на 10 років», «Він стане чудовим партнером для Кеті Перрі, дуже радий за неї».

До слова, цей вечір став першим офіційним підтвердженням роману Кеті Перрі та Джастіна Трюдо — чутки про нього з’явилися ще влітку. Тоді їх бачили на побаченні в Монреалі, а згодом папараці заскочили зіркових закоханих на яхті біля Санта-Барбари. Там Кеті та Джастін не приховували почуттів — трималися за руки, цілувалися, сміялися та обіймалися.