Кеті Перрі з пухкими щічками та без макіяжу показала, який вигляд мала 17 років тому

Американська співачка Кеті Перрі поділилася з прихильниками спогадами та показала, який вона вигляд мала 17 років тому.

В Instagram артистка розповіла, як святкувала свій 21 день народження. Тоді зірка орендувала каток, де вони з друзями каталися на роликових ковзанах, та пригощала гостей фаст-фудом.

Знаменитість пригадує, що тоді двоє її приятелів отримали переломи. Та, попри травми, їм було весело.

"Коли мені виповнився 21 рік, я орендувала каток для катання на роликових ковзанах. Двоє друзів зламали кістки, але нам було дуже весело", - пригадала артистка.

Саме такий вигляд мала Кеті Перрі в 21 рік / Фото: instagram.com/katyperry

Співачка також показала своє архівне фото, де вона зображена 21-річною. На знімку Кеті постає без макіяжу та з пухкими щічками. Майбутню світову знаменитість просто не впізнати.

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