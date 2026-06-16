Кеті Перрі застукали за палкими поцілунками з Джастіном Трюдо: романтичний пікнік потрапив на фото

Джастін Трюдо та Кеті Перрі / © Associated Press

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Американську співачку Кеті Перрі та колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо знову помітили разом, і цього разу їхні романтичні почуття вже важко назвати чутками.

Після нещодавньої появи на публіці пара вкотре опинилася в центрі уваги. Зірки провели вихідний у сонячній Санта-Барбарі. Спершу вони вирушили по обід на ретроавтомобілі, який належить артистці. Згодом закохані попрямували до одного з місцевих парків. Там вони розстелили ковдру просто на траві та насолоджувалися відпочинком у невимушеній атмосфері. Втім, найбільше уваги привернула не сама прогулянка, а те, як поводилися знаменитості, фото можна переглянути у медіа Daily Mail.

Джастін Трюдо та Кеті Перрі / © Associated Press

Джастін Трюдо та Кеті Перрі / © Associated Press

Особливо зворушливим став момент, коли Трюдо приліг на траву, а Перрі нахилилася до нього та поцілувала. Папараці зафіксували усмішки, дотики та теплі погляди, які красномовно свідчили про їхню близькість. Здавалося, що навколишній світ для них просто перестав існувати.

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Цікаво, що день на природі пара проводила не лише удвох. До компанії приєдналися мама співачки Мері, п’ятирічна донька Кеті Дейзі Доув, а також молодший син Трюдо Адрієн. Попри сімейну атмосферу, закохані знаходили нагоду побути поруч і не стримували емоцій.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Перрі показала маму та пригадала суворе дитинство в родині євангельських проповідників.

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