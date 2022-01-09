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Кеті Перрі затверкувала на туалетному папері біля величезного унітазу з "фекалією"

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Кеті Перрі затверкувала на туалетному папері біля величезного унітазу з "фекалією"

Кеті Перрі / instagram.com/katyperry

Артистка здивувала своїм виступом.

Популярна американська співачка Кеті Перрі вкотре здивувала своїх шанувальників.

Зірка влаштувала грандіозний концерт Playland Bash у казино в Лас-Вегасі. Шоу було дещо божевільним. Так, вигадлива знаменитість вискочила з величезного помаранчевого унітазу, біля якого були чималі рулони туалетного паперу. Кеті затверкувала на рулонах, а в унітазі танцювала "фекалія".

Відповідне відео Перрі запостила у своєму Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Зі свого боку, фани оцінили почуття гумору дружини Орландо Блума.

  • Тепер це моє улюблене відео
  • Не можу припинити передивлятися
  • Обожнюю тебе! Супер

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