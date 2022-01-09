Кеті Перрі затверкувала на туалетному папері біля величезного унітазу з "фекалією"

Артистка здивувала своїм виступом.
Популярна американська співачка Кеті Перрі вкотре здивувала своїх шанувальників.
Зірка влаштувала грандіозний концерт Playland Bash у казино в Лас-Вегасі. Шоу було дещо божевільним. Так, вигадлива знаменитість вискочила з величезного помаранчевого унітазу, біля якого були чималі рулони туалетного паперу. Кеті затверкувала на рулонах, а в унітазі танцювала "фекалія".
Відповідне відео Перрі запостила у своєму Instagram.
Зі свого боку, фани оцінили почуття гумору дружини Орландо Блума.
- Тепер це моє улюблене відео
- Не можу припинити передивлятися
- Обожнюю тебе! Супер
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