Кеті Перрі затверкувала на туалетному папері біля величезного унітазу з "фекалією"

Артистка здивувала своїм виступом.

Популярна американська співачка Кеті Перрі вкотре здивувала своїх шанувальників.

Зірка влаштувала грандіозний концерт Playland Bash у казино в Лас-Вегасі. Шоу було дещо божевільним. Так, вигадлива знаменитість вискочила з величезного помаранчевого унітазу, біля якого були чималі рулони туалетного паперу. Кеті затверкувала на рулонах, а в унітазі танцювала "фекалія".

Відповідне відео Перрі запостила у своєму Instagram.

Зі свого боку, фани оцінили почуття гумору дружини Орландо Блума.

Тепер це моє улюблене відео

Не можу припинити передивлятися

Обожнюю тебе! Супер

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