Кеті Перрі зізналася, що кинула вживати алкоголь заради Орландо Блума: "Я дала обіцянку"

Зіркове подружжя уклало угоду.
Американська співачка Кеті Перрі зізналася, що пообіцяла своєму чоловіку, актору Орландо Блуму, що кине вживати алкоголь.
Кеті та Орландо допомовилися, що виконавиця протримається без міцних напоїв три місяці. Про угоду з чоловіком співачка розповіла на коктейльній вечірці Mister Paradise та заявила, що тримається вже п'ять тижнів, пише People. Які були підстави для такої домовленості між подружжям Перрі ділитися не стала.
"Сьогодні я не п'ю вже п'ять тижнів. У мене домовленість з моїм партнером і я хочу кинути вживати алкоголь. Я дала обіцянку. три місяці", - поділилася Кеті.
Зазначимо, що Перрі та Блум одне з тих зіркових подружь, які завжди підтримують одне одного. Нещодавно співачка висловилася щодо візиту свого чоловіка до України. Кеті заявила, що дуже пишається Орландо і його допомогою українцям.
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