Кеті Перрі злітала у космос з відомими зірками та поділилася своїм відкриттям: повне відео

Кеті Перрі / © instagram.com/katyperry

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Американська співачка Кеті Перрі здійснила політ у космос на ракеті New Shepard від приватної компанії Blue Origin в Техасі.

Так, сьогодні, 14 квітня, артистка ввійшла в історію космічного туризму. Вона разом з іншими п'ятьма жінками здійснила перший суборбітальний політ у космос від 1963 року, де були присутні виключно жінки. Так, крім співачки, до зіркового екіпажу приєдналися наречена Джеффа Безоса, журналістка Лорен Санчес, ведуча Гейл Кінг, номінантка на Нобелівську премію миру Аманда Нгуєн, продюсерка Керіанна Флінн та інженерка NASA Аіша Боу, пише BBC.

Усі знаменитості ретельно готувалися до польоту та проходили відповідний інструктаж та тренування на випадок екстрених ситуацій. Довгоочікуваний політ тривав зі швидкістю, яка втричі перевищує швидкість звуку, близько 11 хвилин. З них лише декілька десятків секунд зірки могли насолодитися видом Землі у повній невагомості. У результаті жінкам вдалося побувати на висоті 100 кілометрів над поверхнею Землі. Назад екіпаж повертався у герметичній капсулі, яка від'єдналися від ракети-носія. Зробити приземлення м'якшим допомагали три парашути.

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Своєю чергою, Кеті Перрі напередодні польоту у фотоблогу зізналася, що це було її мрією з 15 років. І цим польотом найголовніше вона хотіла довести своїй чотирирічній доньці, що насправді мріям немає меж. А вже через годину після приземлення на Землю співачка зазначила, що її дуже переповнюють емоції любові.

"Я ніколи не відчував такої любові, як сьогодні. У мене є особливе відкриття після того, як я відчула нульову гравітацію: я вас так сильно люблю! Нічого не має сенсу, якщо воно не дорівнює любові", - заявила Перрі.

Нагадаємо, нещодавно росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Російська акторка Тетяна Лазарєва емоційно відреагувала на трагедію та підтримала українців.