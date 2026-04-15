Кеті Перрі звинуватили в сексуальних домаганнях: поліція розпочала розслідування

Поліція розпочала розслідування справи зі звинувачення американської співачки Кеті Перрі в сексуальних домаганнях.

Як виявилося, австралійська акторка Рубі Роуз, яка видала скандальні заяви, все ж вирішила звернутися до правоохоронців. Вона подала заяву до поліції Австралії, де нібито і трапився інцидент майже 20 років тому. Від подальших коментарів Роуз утримується, оскільки ведеться розслідування справи.

“Станом на сьогоднішній день я завершила всі свої звіти. Це означає, що я більше не можу коментувати, перепублікувати чи публічно говорити про будь-яку з цих справ чи про причетних осіб”, — видала акторка.

Тим часом у поліції Австралії підтвердили, що розпочали розслідування справи, пише Herald Sun. Цим займаються детективи Мельбурнської групи розслідування сексуальних злочинів і жорстокого поводження з дітьми. У правоохоронних органах також додали, що наразі теж не можуть коментувати перебіг справи.

“Поліції повідомили, що інцидент стався у ліцензованому приміщенні в центральному діловому районі Мельбурна. Оскільки розслідування триває, на цьому етапі було б недоречно давати подальші коментарі”, — йдеться у повідомленні поліцейських.

Зазначимо, Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі в сексуальних домаганнях. Інцидент нібито стався 2010 року в одному з нічних клубів. За словами Роуз, Кеті Перрі підійшла до неї, оголила свої статеві органи та терлася ними об її обличчя. Як результат, акторку знудило, після чого співачка припинила свої дії. Роуз стверджує, що тримала це в таємниці стільки років, оскільки Перрі допомогла їй із візою до США. Сама ж виконавиця публічно не коментує заяви акторки. Проте представники співачки спростовують слова Рубі, стверджуючи що це “категорична неправда та небезпечна, безрозсудна брехня”.