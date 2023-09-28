Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас 23 роки разом: історія кохання епатажної пари зі скандалами, розлученням і умовами зради

На початку стосунків акторів багато хто не вірив, що вони будуть разом.
Голлівудський актор Майкл Дуглас та британська акторка Кетрін Зета-Джонс народилися в один день, але з різницею в 25 років.
Коли закохані почали зустрічатися, багато хто не вірив у щирість їхнього роману. Кетрін Зету-Джонс називали розлучницею, яка зажадала грошей актора. Тим часом Дугласу дорікали, що він швидко втомиться від молодої коханки та покине її.
Тим не менш, попри всі чутки та скандали, закохані вже майже 23 роки живуть у щасливому шлюбі та виховують двох дітей. За цей час у їхньому подружньому житті ставалося чимало негараздів, що вони навіть були на межі розлучення. Кетрін Зеті-Джонс та Майклу Дугласу вдалося подолати всі труднощі та бути разом.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, якою ж була історію кохання знаменитих акторів.
Кохання з першого погляду
Майк Дуглас та Кетрін Зета-Джонс познайомилися далекого 1998 року. Вони зустрілися на прем'єрі фільму "Маска Зорро", де артистка зіграла головну роль.
На той момент акторові було 53 роки, а акторці – 28. Майклу Дугласу одразу ж припала до душі молода Зета-Джонс. Знаменитість зізнавався, що це було кохання з першого погляду, тож він одразу почав будувати серйозні плани на майбутнє. А от юна Кетрін не квапилась відповідати взаємністю. Дуглас майже пів року залицявся до акторки, допоки не розтопив її серце.
Гучне весілля та умови зради
На момент знайомства з Кетрін Зета-Джонс Майкл Дуглас був одружений. Він від 1977 року жив у шлюбі з донькою австрійського дипломата Діандрою Лукер та виховував з нею спільного сина Камерона, який народився 1978 року. Шлюб пара остаточно розірвала 2000 року з гучним скандалом. Ба більше, Майклу довелося заплатити колишній чималу суму відступних.
Того ж таки 2000 року актор зіграв гучне весілля з Кетрін. Під вінець закохані пішли 18 листопада. Весілля пара зіграла у Нью-Йорку. На свято було запрошено чимало іменитих гостей. Зокрема, весільний день з Кетрін та Майклом розділили Стівен Спілберг, Вупі Голдберг, Ентоні Гопкінс, Джек Ніколсон, Дені ДеВіто, Шерон Стоун та багато інших. Загалом, було 350 гостей, а весілля парі обійшлося в півтора мільйона доларів.
До речі, після весілля подружжя підписало шлюбний договір. Кетрін Зета-Джонс перестрахувалася. До слова, у Майкла Дугласа було амплуа ловеласа та бурхливе минуле. Тож, акторка прописала, що в разі зради актора, він має заплатити їй 5 мільйонів доларів. Ба більше, якщо вони розлучаються, то Дуглас буде винен Зеті-Джонс 3 мільйони доларів за кожен рік подружнього життя.
Серйозні хвороби акторів та розлучення
Довкола шлюбу пари ходило чимало пліток. Кетрін називали розлучницею, якій потрібні лише гроші Дугласа. Тим часом з актора насміхалися, що він швидко покине молоду обраницю. Тим не менш, подружжя щасливо жило в шлюбі аж до 2010 року, поки не сталося жахливе.
У Майкла Дугласа діагностували рак гортані у серпні 2010 року. Артист пройшов виснажливий курс хіміотерапії. Майкл Дуглас вже прощався з життям, адже був переконаний, що це кінець. До речі, в актора навіть було останнє бажання: перед смертю зіграти друге весілля з Кетрін та знову вимовити шлюбні обітниці. Сама ж акторка постійно була поруч та підтримувала чоловіка. Сталося диво – хвороба відступила. Вже у січні 2011 року Дуглас оголосив, що повністю одужав.
Однак вже в квітні 2011 року Кетрін тяжко захворіла. Того ж року та 2013 року вона пройшла курс лікування від біполярного афективного розладу. Хвороба акторки неабияк вплинула на подружнє життя. У серпні 2013 року Майкл Дуглас оголосив, що подає на розлучення. Причиною такого рішення актор називав те, що більше не в змозі терпіти депресію дружини. Вже через три місяці пара выдновила стосунки.
Стосунки Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа зараз
Закохані живуть у щасливому шлюбі вже майже 23 роки. Вони виховують сина Ділана, який народився 8 серпня 2000 року, а також доньку Керіс, яка з'явилася на світ 20 квітня 2003 року.
Все сімейство часто разом з'являється на публічних заходах. Вони підтримують одне одного, присвячують дописи у фотоблогах. Закохані довели всім критикам їхнього шлюбу, що ті не мали рацію.
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