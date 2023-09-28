Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас 23 роки разом: історія кохання епатажної пари зі скандалами, розлученням і умовами зради

На початку стосунків акторів багато хто не вірив, що вони будуть разом.

Голлівудський актор Майкл Дуглас та британська акторка Кетрін Зета-Джонс народилися в один день, але з різницею в 25 років.

Коли закохані почали зустрічатися, багато хто не вірив у щирість їхнього роману. Кетрін Зету-Джонс називали розлучницею, яка зажадала грошей актора. Тим часом Дугласу дорікали, що він швидко втомиться від молодої коханки та покине її.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Тим не менш, попри всі чутки та скандали, закохані вже майже 23 роки живуть у щасливому шлюбі та виховують двох дітей. За цей час у їхньому подружньому житті ставалося чимало негараздів, що вони навіть були на межі розлучення. Кетрін Зеті-Джонс та Майклу Дугласу вдалося подолати всі труднощі та бути разом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, якою ж була історію кохання знаменитих акторів.

Кохання з першого погляду

Майк Дуглас та Кетрін Зета-Джонс познайомилися далекого 1998 року. Вони зустрілися на прем'єрі фільму "Маска Зорро", де артистка зіграла головну роль.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

На той момент акторові було 53 роки, а акторці – 28. Майклу Дугласу одразу ж припала до душі молода Зета-Джонс. Знаменитість зізнавався, що це було кохання з першого погляду, тож він одразу почав будувати серйозні плани на майбутнє. А от юна Кетрін не квапилась відповідати взаємністю. Дуглас майже пів року залицявся до акторки, допоки не розтопив її серце.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Гучне весілля та умови зради

На момент знайомства з Кетрін Зета-Джонс Майкл Дуглас був одружений. Він від 1977 року жив у шлюбі з донькою австрійського дипломата Діандрою Лукер та виховував з нею спільного сина Камерона, який народився 1978 року. Шлюб пара остаточно розірвала 2000 року з гучним скандалом. Ба більше, Майклу довелося заплатити колишній чималу суму відступних.

Майкл Дуглас та Діандра Лукер / Фото: Associated Press

Того ж таки 2000 року актор зіграв гучне весілля з Кетрін. Під вінець закохані пішли 18 листопада. Весілля пара зіграла у Нью-Йорку. На свято було запрошено чимало іменитих гостей. Зокрема, весільний день з Кетрін та Майклом розділили Стівен Спілберг, Вупі Голдберг, Ентоні Гопкінс, Джек Ніколсон, Дені ДеВіто, Шерон Стоун та багато інших. Загалом, було 350 гостей, а весілля парі обійшлося в півтора мільйона доларів.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс

До речі, після весілля подружжя підписало шлюбний договір. Кетрін Зета-Джонс перестрахувалася. До слова, у Майкла Дугласа було амплуа ловеласа та бурхливе минуле. Тож, акторка прописала, що в разі зради актора, він має заплатити їй 5 мільйонів доларів. Ба більше, якщо вони розлучаються, то Дуглас буде винен Зеті-Джонс 3 мільйони доларів за кожен рік подружнього життя.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Серйозні хвороби акторів та розлучення

Довкола шлюбу пари ходило чимало пліток. Кетрін називали розлучницею, якій потрібні лише гроші Дугласа. Тим часом з актора насміхалися, що він швидко покине молоду обраницю. Тим не менш, подружжя щасливо жило в шлюбі аж до 2010 року, поки не сталося жахливе.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

У Майкла Дугласа діагностували рак гортані у серпні 2010 року. Артист пройшов виснажливий курс хіміотерапії. Майкл Дуглас вже прощався з життям, адже був переконаний, що це кінець. До речі, в актора навіть було останнє бажання: перед смертю зіграти друге весілля з Кетрін та знову вимовити шлюбні обітниці. Сама ж акторка постійно була поруч та підтримувала чоловіка. Сталося диво – хвороба відступила. Вже у січні 2011 року Дуглас оголосив, що повністю одужав.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Однак вже в квітні 2011 року Кетрін тяжко захворіла. Того ж року та 2013 року вона пройшла курс лікування від біполярного афективного розладу. Хвороба акторки неабияк вплинула на подружнє життя. У серпні 2013 року Майкл Дуглас оголосив, що подає на розлучення. Причиною такого рішення актор називав те, що більше не в змозі терпіти депресію дружини. Вже через три місяці пара выдновила стосунки.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Стосунки Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа зараз

Закохані живуть у щасливому шлюбі вже майже 23 роки. Вони виховують сина Ділана, який народився 8 серпня 2000 року, а також доньку Керіс, яка з'явилася на світ 20 квітня 2003 року.

Майкл Дуглас із дружиною та донькою / Фото: Associated Press

Все сімейство часто разом з'являється на публічних заходах. Вони підтримують одне одного, присвячують дописи у фотоблогах. Закохані довели всім критикам їхнього шлюбу, що ті не мали рацію.

Кетрін Зета-Джонс із сином / Фото: Associated Press

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