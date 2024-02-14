Кетрін Зета-Джонс на архівних фото замилувала поцілунками з 79-річним Майклом Дугласом

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс замилувала архівними фото з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, на яких показала їхні солодкі поцілунки.

Так, у своєму Instagram артистка привітала коханого з Днем святого Валентина. Знаменитість присвятила 79-річному Дугласу допис, де були їхні різноманітні архівні фото.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

До слова, на знімках подружжя дарувало одне одному солодкі поцілунки та насолоджувалися часом, проведеним удвох.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Вітаю мого коханого Майкла з Днем святого Валентина", - адресувала чоловікові знаменитість.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

У коментарях під дописом підписники Зети-Джонс теж привітали подружжя з Днем закоханих. Фани бажали подружжю щасливого Дня святого Валентина, а також захоплювалися їхнім коханням одне до одного.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Бажаю вам дуже романтичного Дня святого Валентина, Кетрін і Майкл. Я вірю, що ви двоє зможете відсвяткувати його якнайкращим чином!

Вау, як ви любите цілуватися!

Яка ж ви гарна пара! У вас чудова сім'я!

Нагадаємо, українські зірки вже теж активно вітають своїх других половинок із Днем святого Валентина. Редакція ТСН.ua раніше писала, які побажання своїм коханим адресують знаменитості.

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