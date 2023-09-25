Кетрін Зета-Джонс ніжно привітала Майкла Дугласа з 79-річчям та показала романтичні поцілунки з ним

Акторка теж разом з чоловіком святкує день народження.

У родині подружжя голлівудських акторів Кетрін Зета-Джонс та Майкла Дугласа подвійне свято.

Знаменитості 25 вересня святкують дні народження. Кетрін Зета-Джонс виповнюється 54 роки, а от Майклу Дугласу – 79.

З нагоди свята британська акторка зробила особливий допис в Instagram. Знаменитість привітала їх із чоловіком з особливим днем, а також опублікувала відео, яке було зроблене з архівних фото. Кетрін Зета-Джонс показала їхні з Дугласом архівні кадри. Зокрема, на світлинах були зафільмовані їхні маленькі діти, а також зовсім юні вони, які дарували одне одному солодкі поцілунки.

Кетрін Зета-Джонс привітала Майкла Дугласа з днем народження та показала їхні архівні кадри

"Сьогодні день народження Майкла! Сьогодні мій день народження! З днем народження нас, кохаю тебе", - підписала кадри акторка.

Зазначимо, Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс одружилися восени 2000 року. У шлюбі у них народилися син Ділан та донька Керіс.

Нагадаємо, нещодавно у родині української співачки Світлани Тарабарової було свято. Доньці виконавиці виповнилося три роки. Артистка вже показала, який сюрприз влаштувала для дівчинки.

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