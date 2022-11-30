Кетрін Зета-Джонс показала ніжне фото з 19-річною донькою

Зіркова мама поділилася, як вони з донькою разом проводять час.

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс попри насичений знімальний графік знаходить час, аби провести його зі своїми дітьми.

Цього разу зіркова мама влаштувала дозвілля зі своєю донькою, 19-річною Керіс Дуглас. На сторінці в Instagram Зета-Джонс поділилася ніжим фото з Керіс. На знімку мама захоплено дивиться на дівчину, поки вона поправляє мамі пасмо волосся:

"Одна з моїх улюблених розваг – проводити час із моєю милою дівчинкою Керіс. Це сезон шопінгу та дівчат", - підписала знімок акторка.

Під постом Зети-Джонс Керіс теж залишила милий допис, у якому коротко написала: "Я так сильно тебе люблю, мамо".

Шанувальники також були захоплені цією сімейною ідилією, про що повідомили акторці у коментарях: "немає кращого зв'язку, ніж між матір'ю та донькою", "зазнімковано чудовий момент. Любов між матір'ю та дочкою така особлива. Ваша дівчина така елегантна і чарівна!", "Який прекрасний момент для матері та дочки, ви обоє такі приголомшливі".

Нагадаємо, що Кетрін Зета-Джонс заміжня за американським актором та продюсером Майклом Дугласом ось вже 22 роки. За цей час у них народилося двоє дітей – син Ділан Майкл та донька Керіс.

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