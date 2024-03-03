Кетрін Зета-Джонс показала, як із 79-річним Майклом Дугласом відірвалася на концерті U2

Компанію подружжю також склав їхній 23-річний син.
Британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як разом із чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, сходила на концерт рокгурту U2.
До слова, колектив відіграв свій останній виступ, який був у рамках світового турне. Фінальний концерт відбувся 2 березня у Лас-Вегасі. На виступ U2 завітало чимало знаменитостей, серед яких було зіркове подружжя Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа. Компанію їм також склав 23-річний син Ділан.
У своєму Instagram артистка показувала, як вони відривалися на концерті гурту, а також ділилася емоціями.
В акторів були сидячі місця у партері. На концерт Зета-Джонс обрала вечірню стриману сукню, а от 79-річний Майкл Дуглас та Ділан одягнули костюми.
Загалом, вони насолоджувалися музикою та неймовірним світловим шоу. Як зізналась акторка, вони отримали неймовірний заряд позитивних емоцій та надовго запам'ятають цей концерт.
"У такому захваті! Ця ніч залишиться у пам'яті", - поділилася знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Кетрін Зета-Джонс показала архівні кадри з Майклом Дугласом. Зокрема, на знімках артистка поділилася, як вони разом проводили час, а також засвітила їхні численні поцілунки.
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