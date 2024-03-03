Кетрін Зета-Джонс показала, як із 79-річним Майклом Дугласом відірвалася на концерті U2

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як разом із чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, сходила на концерт рокгурту U2.

До слова, колектив відіграв свій останній виступ, який був у рамках світового турне. Фінальний концерт відбувся 2 березня у Лас-Вегасі. На виступ U2 завітало чимало знаменитостей, серед яких було зіркове подружжя Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа. Компанію їм також склав 23-річний син Ділан.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

У своєму Instagram артистка показувала, як вони відривалися на концерті гурту, а також ділилася емоціями.

В акторів були сидячі місця у партері. На концерт Зета-Джонс обрала вечірню стриману сукню, а от 79-річний Майкл Дуглас та Ділан одягнули костюми.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Загалом, вони насолоджувалися музикою та неймовірним світловим шоу. Як зізналась акторка, вони отримали неймовірний заряд позитивних емоцій та надовго запам'ятають цей концерт.

"У такому захваті! Ця ніч залишиться у пам'яті", - поділилася знаменитість.

Кетрін Зета-Джонс із сином / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Нагадаємо, нещодавно Кетрін Зета-Джонс показала архівні кадри з Майклом Дугласом. Зокрема, на знімках артистка поділилася, як вони разом проводили час, а також засвітила їхні численні поцілунки.

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