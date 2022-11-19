Кетрін Зета-Джонс привітала Дугласа з 22-річчям шлюбу романтичним фото

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс та американський актор Майкл Дуглас 18 листопада відсвяткували важливе свято для їхньої родини.

Минуло 22 роки відтоді, як закохані сказали одне одному "так". З цієї нагоди Зета-Джонс привітала чоловіка з річницею шлюбу, яку у народі називають "бронзовим" весіллям. На сторінці в Instargam артистка поділилася романтичним фото з сімейного альбому, де зображена з Дугласом.

Судячи з усього, світлина була зроблена під час відпустки подружжя у теплих краях. На знімку Кетрін позує у капелюшку, купальнику та блакитній накидці, у той час як Дуглас зображений з голим торсом. Пара зазнімкована під час поцілунку:

"22 роки і 1 день! Це в дрібних деталях... Кохаю тебе, любий. З річницею", - підписала фото Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Шанувальники також долучилися до привітань і побажали своїм кумирам прожити разом ще щасливих 20 років: "ви такі неймовірні! Справжній взірець для інших", "вітаю з річницею! Бажаю добре відсвяткувати", "аж не віриться, що вже 22 роки минуло. Будьте щасливі!".

Нагадаємо, що Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас, які, до речі, святкують дні народження в один день – 25 вересня, одружилися 18 листопада 2000 року. За цей час у подружжя народилося двоє дітей - син Ділан Майкл Дуглас (08 серпня 2000 року) та дочка Керіс Зета Дуглас (20 квітня 2003 року).

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