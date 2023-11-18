Кетрін Зета-Джонс привітала Майкла Дугласа з 23-річчям шлюбу і показала архівні фото з їхнього весілля

Сьогодні, 18 листопада, голлівудське подружжя Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують особливу дату.

Минуло рівно 23 роки, як актори перебувають у шлюбі. З нагоди річниці весілля, яке в народі називають "бериловим", Зета-Джонс присвятила чоловіку окремий пост. У ньому зірка зізналася Дугласу у коханні.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Сьогодні ми святкуємо 23 роки подружнього життя. Любий Майкле, на тебе чекає Нобелівська премія миру. Я кохаю тебе… від твоєї коханої дружини, володарки Почесної медалі із золотою зіркою", - написала Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Окрім того, дружина Майкла Дугласа поділилася архівними фото з їхнього весілля, яке відбулося 18 листопада 2000 року у Нью-Йорку. Також акторка замилувала спільними романтичними фотографіями з чоловіком, зробленими протягом їхнього подружнього життя довжиною у 23 роки.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чого Майклу Дугласу і Кетрін Зеті-Джонс вартувало зберегти шлюб. В особистому житті пари, попри різницю у віці в 25 років, вирують справжні пристрасті. Їхній шлюб огорнутий скандалами, Дуглас навіть хотів розлучитися з дружиною. Детальніше про історію кохання епатажної пари читайте у нашому матеріалі.

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