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Кетрін Зета-Джонс разом з 79-річним Майклом Дугласом стали на лижі після пригод в Індії

Кетрін Зета-Джонс разом з 79-річним Майклом Дугласом стали на лижі після пригод в Індії

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
574
Час на прочитання
2 хв
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Кетрін Зета-Джонс разом з 79-річним Майклом Дугласом стали на лижі після пригод в Індії

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Подружжя продовжує свою романтичну відпустку.

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс разом з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом потішилася снігом після відпочинку в Індії.

Кетрін і Майкл прилетіли до східного узбережжя США, де цьогоріч випала аномальна кількість снігу. Так, вони одяглися у лижні костюми та взялися за зимові розваги. Зокрема, закохані в обіймах попозували на лижах серед засніжених лісів. 

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © instagram.com/catherinezetajones
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

До слова, акторка не стала втрачати нагоди й також пофотографувалася наодинці на тлі білосніжних безлюдних гір. Кумедним виявився головний убір Зети-Джонс. Для катання на лижах зірка обрала шапку, на якій виблискував візерунок корони.

Кетрін Зета-Джонс / © instagram.com/catherinezetajones
Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Давненько я не бачила снігу. Східне узбережжя дочекалося першого снігопаду за кілька років", - написала Кетрін у фотоблогу.

Своєю чергою шанувальники засипали парочку щирими компліментами.

  • Ваше кохання палає
  • Мені подобається ваша шапка
  • Ви обидва виглядаєте фантастично!

Зазначимо, Новий рік Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відсвяткували разом з дітьми в Індії. Родина насолоджувалася спільним обідом з видом на Бенгальську затоку. А ввечері зіркове подружжя вирушило на новорічне дійство, де наробило романтичних фото.

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Дата публікації
Перегляди
574
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