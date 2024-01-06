Кетрін Зета-Джонс разом з 79-річним Майклом Дугласом стали на лижі після пригод в Індії

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс разом з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом потішилася снігом після відпочинку в Індії.

Кетрін і Майкл прилетіли до східного узбережжя США, де цьогоріч випала аномальна кількість снігу. Так, вони одяглися у лижні костюми та взялися за зимові розваги. Зокрема, закохані в обіймах попозували на лижах серед засніжених лісів.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

До слова, акторка не стала втрачати нагоди й також пофотографувалася наодинці на тлі білосніжних безлюдних гір. Кумедним виявився головний убір Зети-Джонс. Для катання на лижах зірка обрала шапку, на якій виблискував візерунок корони.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Давненько я не бачила снігу. Східне узбережжя дочекалося першого снігопаду за кілька років", - написала Кетрін у фотоблогу.

Своєю чергою шанувальники засипали парочку щирими компліментами.

Ваше кохання палає

Мені подобається ваша шапка

Ви обидва виглядаєте фантастично!

Зазначимо, Новий рік Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відсвяткували разом з дітьми в Індії. Родина насолоджувалася спільним обідом з видом на Бенгальську затоку. А ввечері зіркове подружжя вирушило на новорічне дійство, де наробило романтичних фото.

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