Кетрін Зета-Джонс разом з 79-річним Майклом Дугласом стали на лижі після пригод в Індії

Подружжя продовжує свою романтичну відпустку.
Британська акторка Кетрін Зета-Джонс разом з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом потішилася снігом після відпочинку в Індії.
Кетрін і Майкл прилетіли до східного узбережжя США, де цьогоріч випала аномальна кількість снігу. Так, вони одяглися у лижні костюми та взялися за зимові розваги. Зокрема, закохані в обіймах попозували на лижах серед засніжених лісів.
До слова, акторка не стала втрачати нагоди й також пофотографувалася наодинці на тлі білосніжних безлюдних гір. Кумедним виявився головний убір Зети-Джонс. Для катання на лижах зірка обрала шапку, на якій виблискував візерунок корони.
"Давненько я не бачила снігу. Східне узбережжя дочекалося першого снігопаду за кілька років", - написала Кетрін у фотоблогу.
Своєю чергою шанувальники засипали парочку щирими компліментами.
- Ваше кохання палає
- Мені подобається ваша шапка
- Ви обидва виглядаєте фантастично!
Зазначимо, Новий рік Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відсвяткували разом з дітьми в Індії. Родина насолоджувалася спільним обідом з видом на Бенгальську затоку. А ввечері зіркове подружжя вирушило на новорічне дійство, де наробило романтичних фото.
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