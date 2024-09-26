Кетрін Зета-Джонс розсекретила пікантний подарунок Дугласу на 80-річчя і замилувала архівним фото

Артистка показала, який вигляд вони з чоловіком мали 25 років. Саме тоді пара починала подружнє життя.
У родині голлівудських акторів Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа 25 вересня було подвійне свято. Закохані святкували дні народження.
Подружжя традиційно публічно привітало одне одного у фотоблогах. Кетрін Зета-Джонс поділилася їхнім архівним фото 25-річної давнини. Актори тоді тільки починали подружнє життя. До речі, знімок був зроблений у Нью-Йорку, коли пара саме святкувала подвійний день народження.
"З днем народження Майкла і мене! Це були ми на нашому дні народження 25 років тому! Я кохаю тебе всім серцем", - звернулася до чоловіка акторка.
Кетрін Зета-Джонс також розсекретила, який пікантний подарунок зробила чоловікові з нагоди 80-річчя. Знаменитість пожартувала, що за 25 років подружнього життя вже не знає, які презенти робити. Тож, вона показала пікантний знімок, де постала оголеною. Зета-Джонс зазначила, що це другий варіант подарунка, а перший – м'ячі для гольфу. До слова, подружжя полюбляє проводити час за грою.
"Після понад 25 років спільного дня народження з чоловіком у мене закінчилися ідеї подарунків! Це другий варіант подарунка, м'ячі для гольфу – перший варіант, звичайно", - пожартувала знаменитість.
Майкл Дуглас теж не залишив Кетрін Зету-Джонс без публічних привітань. У фотоблогу актор звернувся до дружини та побажав, аби її новий рік був сповнений лише приємними митями.
"Кохаю тебе всім серцем! Нехай твій новий рік буде найкращим!" – звернувся до коханої артист.
Зазначимо, цьогоріч Кетрін Зеті-Джонс виповнилося 55 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як з роками змінювалася акторка та про секрет її молодого вигляду.
Тим часом Майклові Дугласу виповнилося 80 років. Ми також писали, який вигляд актор мав у молодості та як боровся з тяжкою хворобою.
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