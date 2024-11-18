Кетрін Зета-Джонс у річницю шлюбу з Майклом Дугласом показала, яким було їхнє весілля 24 роки тому

Актори вже 24 роки живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини.
Знамениті актори Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують особливу дату в їхньому сімейному житті.
Так, у закоханих річниця весілля. Рівно 24 роки тому Зета-Джонс та Дуглас офіційно стали чоловіком та дружиною. Тож, з нагоди важливої дати акторка присвятила коханому допис в Instagram.
Знаменитість показала, яким 24 роки тому було їхнє весілля. Кетрін Зета-Джонс тоді обрала білу доволі стриману сукню та довгу фату, а Майкл Дуглас - чорний костюм, білу сорочку та метелик. Весільна локація була всюди прикрашена білими живими квітами та запаленими свічками.
Також акторка адресувала чоловікові теплі слова. Зета-Джонс привітала Дугласа з 24-ю річницею їхнього весілля.
"24 роки тому я сказала: "Так". З річницею, любий Майкле. Наше кохання, як дірка в одному… Ви повинні побачити це, щоб повірити. Кохаю тебе", - підписала весільні фото акторка.
Зазначимо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас одружилися 18 листопада 2000 року після двох років стосунків. Пара виховує двох спільних дітей – 24-річного Ділана та 21-річну Керіс.
Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Іванна Онуфрійчук святкувала річницю весілля. Знаменитість також показувала, як 2021 року виходила заміж.
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