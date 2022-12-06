Кетрін Зета-Джонс у сукні з глибоким декольте засвітилася на прем'єрі серіалу з 22-річним сином

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс відвідала прем'єру стрічки "Скарб нації: на краю історії", де вона грає одну з ролей.

Захід відбувся в Лос-Анджелесі, в театрі El Capitan. Для урочистої події акторка обрала бордову вечірню сукню із глибоким декольте.

Кетрін Зета-Джонс із сином / Фото: Associated Press

До слова, компанію знаменитості цього разу склав не її чоловік, американський актор Майкл Дуглас, а 22-річний син. Так, Ділан вирішив підтримати маму на прем'єрі кінокартини. На урочисту подію 22-річний юнак обрав коричневий костюм.

Кетрін Зета-Джонс із сином / Фото: Associated Press

Зазначимо, попри насичений робочий графік, Кетрін поєднує особисте життя з професійним. Акторка намагається приділяти більше уваги своїй родині, зокрема дітям. Нещодавно знаменитість показала, як провела час із 19-річною донькою Керіс. Кетрін опублікувала фото, на яких видно, як мама з донькою влаштовують разом дозвілля.

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