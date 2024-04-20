Кетрін Зета-Джонс з чоловіком показали свою помітно підрослу доньку й привітали її з 21-річчям

Сьогодні, 20 квітня, донька зіркового подружжя акторів Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа святкує день народження.

Кері виповнився 21 рік. З цієї нагоди зіркові батьки дівчини присвятили їй дописи у фотоблогу. Зокрема, Кетрін запостила архівні чорно-білі фото ще з зовсім маленькою донькою. На зображеннях акторка ніжно тримає Кері на руках.

Донька Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Донька Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Донька Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"З днем народження, моя прекрасна донечко Кері. Ти радість мого життя. 21 рік спостерігаю за тим, як ти розквітаєш і перетворюєшся у найпрекраснішу жінку, якою ти є сьогодні. Це божий дар, який я ніколи не сприймаю як належне, і ціную щодня. Дякую, що ти є. Люблю тебе всім серцем. Мама", - розчулила знаменитість.

Своєю чергою, Майкл з нагоди 21-річчя рідної людини опублікував фото з червоної доріжки, зроблене на одному з світських заходів. Попереду нього у вишуканій молочній сукні стоїть Кері, а Дуглас захоплено споглядає на доньку позаду, чекаючи її.

Майкл Дуглас з донькою / Фото: Getty Images

"Щасливого 21-річчя, моя люба Кері! Ти приносиш мені і світу таке щастя. Тато", - зворушив зірковий батько.

До речі, у коментарях під публікаціями донька вже відповіла обом батькам і подякувала за все, що вони для неї роблять: "Я люблю тебе, мамо. Дякую тобі за все. Я так пишаюся бути твоєю дочкою", "Я так тебе люблю, тату! Дякую за те, що ти найкращий тато у світі".

Нагадаємо, нещодавно співак Сергій Танчинець з гурту "Без Обмежень" також показав помітно підрослу доньку-красуню Анастасію та замилував її привітаннями.

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