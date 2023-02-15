Кетрін Зета-Джонс захопила відео, як з Майклом Дугласом та дітьми відривається у нічному клубі

Знамените сімейство у клубі святкувало День святого Валентина.
Британська акторка, зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс потішила прихильників сімейним контентом.
Знаменитість показала, як з чоловіком, 78-річним актором Майклом Дугласом, 22-річним сином Діланом та 19-річною донькою Керіс святкувала День святого Валентина.
Провести свято вони вирішили у сімейному колі. Однак, сім'я провела час не вдома, а в нічному клубі. Кетрін з чоловіком та дітьми відривалася під гучну музику та влаштовувала запальні танці.
"Всім щасливого Дня святого Валентина", - підписала ролик знаменитість.
У коментарях під відео прихильники просто засипали їх компліментами. Фани писали, що Кетрін та Майкл просто повертають віру у справжнє кохання.
- Коли я бачу цю сім'ю, моя віра в кохання повертається
- Сім'я, яку я прагну мати
- Я ніколи не думав, що побачу, як Майкл танцює під цю пісню
Читайте також: