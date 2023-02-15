Кетрін Зета-Джонс захопила відео, як з Майклом Дугласом та дітьми відривається у нічному клубі

Британська акторка, зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс потішила прихильників сімейним контентом.

Знаменитість показала, як з чоловіком, 78-річним актором Майклом Дугласом, 22-річним сином Діланом та 19-річною донькою Керіс святкувала День святого Валентина.

Провести свято вони вирішили у сімейному колі. Однак, сім'я провела час не вдома, а в нічному клубі. Кетрін з чоловіком та дітьми відривалася під гучну музику та влаштовувала запальні танці.

"Всім щасливого Дня святого Валентина", - підписала ролик знаменитість.

У коментарях під відео прихильники просто засипали їх компліментами. Фани писали, що Кетрін та Майкл просто повертають віру у справжнє кохання.

Коли я бачу цю сім'ю, моя віра в кохання повертається

Сім'я, яку я прагну мати

Я ніколи не думав, що побачу, як Майкл танцює під цю пісню

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