Кетрін Зета-Джонс замилувала кадрами, як з 79-річним Дугласом в Індії Новий рік зустрічала

Подружжя показало своє святкування Нового року з дітьми.
Британська акторка Кетрін Зета-Джонс потішила фанів сімейним контентом з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом.
Родина разом з дітьми наразі перебуває в Індії. Зокрема, у своєму Instagram артистка показала, як минала їхня новорічна ніч. Спочатку Кетрін поділилася кадрами з автівки. Акторка з чоловіком у святкових вбраннях прямували на святкування Нового року.
Згодом Зета-Джонс у своїх сторіз запостила світлину величезного столу. За її словами, вони з родиною організували обід за найдовшим столом в Індії.
А вже під час святкування Кетрін опублікувала кадри з Майклом, де вони усміхнені стояли на тлі будівлі.
Дуглас також був активним у своєму фотоблогу. Актор показав, що увесь цей час їхні з Кетрін діти також були разом з ними. Зокрема, напередодні Нового року вони всі влаштували спільний обід з видом на Бенгальську затоку. Зірка був дуже щасливим зустрічати свята саме в Індії.
"Ось і ми на Бенгальській затоці. Це просто надзвичайна країна – Індія, особливо південь. Ніколи тут раніше не був. І просто чарівні люди й чудовий час. Скромний обід тут з родиною. Ми всі надзвичайно чудово проводимо час. Бажаю всім чудових свят і щасливого Нового року", - написав Дуглас.
Зазначимо, що Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс Різдво святкували також в Індії. Разом з дітьми подружжя попозувало на тлі мальовничого пейзажу.
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