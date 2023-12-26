Кетрін Зета-Джонс замилувала рідкісним фото з дітьми-красенями від 79-річного Майкла Дугласа

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс потішила фанів рідкісним фото з дітьми та чоловіком, американським актором Майклом Дугласом.

У своєму Instagram артистка показала, як вони у сімейному колі провели Різдво. До слова, сімейство днями вирушило в подорож до Індії, тож саме там зустріло важливе свято.

Разом із Майклом Дугласом та Кетрін Зетою-Джонс Різдво святкували і їхні діти. Акторка опублікувала фото з ними. Родина позувала на тлі мальовничого пейзажу. 23-річний Ділан та 20-річна Кері стояли поруч із батьками, ніжно обійнявши їх. Всі вони були одягнені в літнє легке вбрання, а образ доповнили сонцезахисними окулярами.

Кетрін Зета-Джонс, Майкл Дуглас та їхні діти / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала, як у Німеччині святкувала Різдво. Цей святковий день Наталія Єгорова провели з їхніми синами та донькою.

Читайте також: