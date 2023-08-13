Кетрін Зета-Джонс замилувала романтичним фото зі старшим на 25 років Майклом Дугласом

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася новим знімком зі своїм чоловіком, актором Майклом Дугласом.

Зіркове подружжя разом провело час, відпочиваючи на яхті. Романтичну світлину з коханим акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На спільному фото 53-річна Кетрін позувала в обіймах Майкла, старшого за неї на 25 років, на тлі моря. Дуглас та Зета-Джонс ніжно дивилися в очі одне одному.

"Я дивлюсь на тебе, крихітко", - підписала світлину зірка.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Для морської прогулянки знаменитість обрала вишукану довгу сукню чорного кольору у білу смужку, яку доповнила золотими аксесуарами. Волосся Кетрін зібрала у високий пучок та зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, раніше Кетрін Зета-Джонс показалася під час відпочинку на яхті разом з друзями на Капрі. Знаменитість блиснула стрункими ніжками у пляжній сукні.

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