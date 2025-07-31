Кетрін Зета-Джонс красномовно відповіла на чутки про розлучення з 80-річним Майклом Дугласом

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

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Британська акторка Кетрін Зета-Джонс красномовно відповіла на чутки про її розлучення з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом.

Подружжя вже майже 25 років перебуває в шлюбі. Однак у квітні неочікувано з'явилися плітки, що голлівудська пара розлучається. Тож, журналісти Entertainment Tonight поцікавилися у Кетрін Зети-Джонс, що ж відбувається в її особистому житті. Акторка поділилася, що за час подружнього життя вони з коханим багато чого досягли. А особливо знаменитість пишається їхніми дітьми – 24-річним Діланом та 22-річною Керіс.

"Я думаю, що те, чого ми досягли, і я думаю, що ми обидва скажемо те саме, це те, що наші діти справді чудові. Радість, яку вони нам приносять, і тепер, коли вони покинули гніздо, радість, яку ми маємо разом", - поділилася акторка.

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Кетрін Зета-Джонс, Майкл Дуглас та їхні діти / © instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс також говорить, що цей рік багато працювала, і попереду в неї теж чимало роботи. Тим часом Майкл Дуглас підтримував її, за що вона йому вдячна. А що ж стосується 25-ї річниці шлюбу, яке подружжя святкуватиме 18 листопада, то закохані планують організувати вечірку, але вже ближче до новорічних свят. Плани доводиться відкладати через зайнятість акторки на знімальному майданчику. Тим не менш, із відповіді Кетрін Зети-Джонс зрозуміло, що вони з Майклом Дугласом не розлучаються.

"Я багато працювала цього року, і він мене дуже підтримував. Я думаю, що ми влаштуємо вечірку приблизно на свята", - підсумувала артистка.

Майкл Дуглас та Кетрін-Зета Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Зазначимо, у квітні з'явилися плітки, що Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас нібито розлучаються. Причиною цього, за словами інсайдера, став вік актора. Майклові Дугласу вже 80, і він став не таким активним. Тим часом Кетрін Зеті-Джонс хочеться більш насиченого життя. Інсайдер говорив, що акторка нібито прийняла рішення піти, адже почувалася "доглядальницею", а не дружиною.