Кетрін Зета-Джонс похизувалася літнім відпочинком з Майклом Дугласом після чуток про їхнє розлучення

Акторка показала, як проводить час із чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як насолоджується відпочинком із чоловіком, американським актором Майклом Дугласом.

В артистки був насичений робочий графік. Зокрема, вона активно знімалася, а потім презентувала на різних заходах серіал "Венздей", де зіграла роль Мортіші Аддамс. А нині ж в Кетрін Зети-Джонс нарешті з'явилася вільна хвилинка, яку вона вирішила провести з чоловіком.

Кетрін Зета-Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Подружжя вирушило насолоджуватися літнім відпочинком. У своєму Instagram акторка опублікувала фото з чоловіком. Кетрін Зета-Джонс була одягнена в біло-синій сарафан, а образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. Тим часом Майкл Дуглас одягнув капелюха та блакитну футболку. Вони мило позували перед об'єктивом фотокамери, і при цьому актор ніжно обіймав дружину.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © instagram.com/catherinezetajones

До речі, навесні поширилися чутки, що Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас розлучаються. Мовляв, акторка почувалася не дружиною, а доглядальницею. Нещодавно артистка красномовно відповіла на чутки про їхній розрив із чоловіком.

