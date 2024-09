Кетрін Зеті-Джонс – 55: як змінювалася акторка, кризи у стосунках з Дугласом і секрет її молодості

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс 25 вересня святкує день народження.

З нагоди 55-річчя зірки редакція ТСН.ua пропонує подивитися, як Кетрін Зета-Джонс змінювалася з роками і які випробування її спіткали на шляху.

Знаменитість народилася в Уельсі, що у Великі Британії. Зростала вона у родині швачки та власника заводу солодощів. Ще змалку Кетрін мріяла про акторську кар'єру, тому покинула школу й вступила до мистецького коледжу на спеціальність музичного мистецтва та театру.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з мамою / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Незабаром Зета-Джонс розпочала грати у місцевому театрі. А вже у 14 років вона з успіхом пройшла прослуховування на роль у мюзиклі "Ігри в піжамі". До 18 років акторка знялася ще у декількох постановках.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Зрештою, перший кінодебют Кетрін Зети-Джонс стався після її приїзду до Франції, коли вона знялася у фільмі "1001 ніч".

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Ще більше впізнаваності акторці подарували знімання у комедійному драматичному серіалі "The darling buds of May". А вже потім вона поступово почала з'являтися у більших кінокартинах і серіалах. Зокрема, кардинально змінив кар'єру Кетрін серіал "Титанік", адже після його знімань акторку запримітив відомий режисер Стівен Спілберг. Він порекомендував Зету-Джонс як акторку своєму колезі Мартіну Кемпбеллу. І у результаті зірка знялася у культовому для неї фільмі "Маска Зорро" й стрімко почала набирати обертів в Голлівуді завдяки фільмам "Пастка", "Привиди" та іншим.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з дітьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Чимало критики та розголосу знаменитості принесли фільми "Трафік" і "Чикаго". За останній вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Протягом наступного десятиліття на піку популярності акторка зіграла у низці фільмів, серед яких "Нестерпна жорстокість", "Дванадцять друзів Оушена", комедія "Термінал" і романтична комедія "Смак життя".

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Цікаво, що Кетрін-Зета Джонс також мала невелику музичну кар'єру у 1990-х роках. Серед її репертуару – пісні "In the Arms of Love", "I Can't Help Myself" і "True Love Ways".

Після того, як Зета-Джонс протягом декількох років безперервно присвячувала себе кар'єрі, вона стала більш прискіпливо обирати проєкти, у яких брати участь. Неодноразово акторську кар'єру зірка ставила на паузу, оскільки присвячувала час собі та родині.

Кетрін Зета-Джонс з родиною / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з дітьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас з донькою / Фото: instagram.com/catherinezetajones

І за останні роки акторка з'явилася у популярному сералі "Венздей", взяла участь у декількох рекламних кампаніях і дотепер підтримує різні благодійні ініціативи.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс з сином / Фото: Associated Press

Також не секрет, що акторка має приголомшливий вигляд у свої 55 років. Насправді ж, за словами Кетрін, вона не лягала під ніж пластичного хірурга, а її секрет молодості набагато простіший – здорове харчування без продуктів обробки, водний баланс і спорт. До слова, на тлі старішання жінок акторка свого часу також піднімала гостре питання ейджизму в Голлівуді. Знаменитість обурювалася, чому для жінок за 40 років надається набагато менше ролей у кінокартинах і вимагала змін.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

В особистому житті Кетрін Зети-Джонс зараз панує гармонія. Зірка близько 24 років перебуває у шлюбі зі старшим на 25 років актором Майклом Дугласом. Пара виховує двох дітей – 23-річного сина Ділана та 21-річну доньку Керіс.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Подружжя називають однією з найміцніших пар шоубізнесу. Як ділився Дуглас, у акторці його привабила не лише професійна гра в кадрі, але й її захоплення гольфом. А коли зірка дізнався, що він святкує день народження в один день з Кетрін, то одразу їй сказав, що "стане батьком її дітей".

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з родиною / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з родиною / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом і дітьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з чоловіком Майклом Дугласом і донькою / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс, Майкл Дуглас та їхній син / Фото: Associated Press

Проте ідеальні стосунки у подружжя були не завжди. Справа навіть доходила до думок про розлучення. Зокрема, 2010 року у Майкла було діагностовано рак гортані, а наступного року Кетрін лікувала біполярний розлад. Завдяки підтримці одне одного у них обох вийшло повністю вилікуватися. Проте ці надскладні періоди все одно розхитали стосунки пари й спричинили серйозну кризу. На щастя, зіркам таки вдалося порозумітися. Тож, зараз щаслива родина у своїх соцмережах транслює, як разом з дітьми подорожує або ж проводить час наодинці.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс і і Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом і дітьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

До речі, цього ж дня, 25 вересня, актор Майкл Дуглас святкує ювілей. Тож, редакція ТСН.ua розповіла, який вигляд 80-річна знаменитість мав у молодості та з ким він був у шлюбі до Кетрін Зети-Джонс.

Читайте також: