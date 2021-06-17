Кеті Перрі показала поцілунок Лопес та Аффлека на відпочинку в Італії

Співачка сколихнула Мережу неочікуваним фото.

Популярна американська співачка Кеті Перрі та відомий актор Орландо Блум вирішили гайнути усією родиною на відпочинок до Італії.

Вже декілька днів зіркова пара насолоджується казковими краєвидами Венеції. Закохані милуються архітектурою, катаються по каналах на гондолі, їдять піцу та не забувають ділитися з шанувальниками фото та відео.

Так, на своїй сторінці Instagram Кеті Перрі запостила серію знімків з відпочинку. Серед яких додала неочікувану світлину з поцілуноком Лопес та Аффлека.

instagram.com/katyperry

Варто зазначити, таким дописом співачка спантеличила своїх фанів. У коментарях фоловери відмітили, що просто обожнюють цю пару.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес почали зустрічатися ще у 2002 році. Закохані навіть хотіли побратися, однак скасували весілля за декілька днів до його святкування. Роман голлівудських зірок тривав півтора року.

Втім, нещодавно почали ширитися чутки про возз'єднання ексів. Так, у травні пару заскочили разом на відпочинку в Маямі. Закохані насолоджувалися спільним дозвіллям.

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