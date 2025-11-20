Кевін Спейсі став безхатьком після гучного скандалу: оскароносний актор заявив про фінансову кризу

Кевін Спейсі / © Associated Press

Оскароносний актор Кевін Спейсі вперше публічно визнав, що залишився без постійного житла після гучних скандалів зі звинуваченнями у домаганнях.

За словами артиста, його фінансові можливості суттєво скоротилися, а стабільних надходжень майже немає. У результаті він постійно шукає собі житло, адже не має можливості винаймати його на постійній основі. Актор зазначив, що хоч його витрати залишаються великими, справа ніколи не доходила до офіційного банкрутства.

«Я живу в готелях, в Airbnb, там, де є робота. У мене буквально немає дому — саме це намагаюся пояснити», — розповів Спейсі, пише Page Six.

Двічі лауреат премії «Оскар» зізнався, що нинішній період нагадує йому початок кар’єри, коли доводилося постійно переїжджати в пошуках нових ролей. Попри наслідки «скасування» в Голлівуді, Спейсі не опускає рук і намагається повернутися до роботи в індустрії.

Зазначимо, за останні роки на актора подали десятки заяв про неналежну поведінку та домагання — його звинуватили понад 30 чоловіків. Частину справ Спейсі виграв у суді, а в інших його визнали невинним або не відповідальним. Він також був зобов’язаний виплатити майже 31 мільйон доларів компанії Media Rights Capital, що працювала над серіалом «Картковий будинок».

До слова, попри репутаційний удар, навесні цього року Спейсі отримав свою першу роль після тривалої паузи — хоч і в малобюджетному проєкті. Актор продовжує заперечувати всі обвинувачення та наполягає на своїй невинуватості.

