Кевін Спейсі у суді заперечив свою причетність до сімох сексуальних злочинів

Зараз проти актора висунуто 12 звинувачень у домаганнях.

Голлівудський актор Кевін Спейсі заперечив свою причетність до семи сексуальних злочинів, у яких його звинувачують у Великій Британії.

Актор вийшов на відеозв'язок під час засідання Лондонського суду у п'ятницю, 13 січня. Під час засідання Спейсі запевнив, що немає відношення до справ про сексуальне насильство над трьома чоловіками в період з 2004 по 2015 роки, коли він був художнім керівником театру "Олд Вік" у Лондоні, пише Associated Press.

Однак, проти актора, залишаються відкритими ще 12 кримінальних проваджень щодо домагання та дій сексуального характеру до інших чоловіків. Вони стосуються періоду від 2001 до 2013. Наразі відомо, що судове засідання по цих справах заплановано на 6 червня 2023 року в Олд-Бейлі, місці проведення найгучніших кримінальних процесів у Великій Британії.

Зазначимо, що зараз спейсі звільнили під заставу. Він перебуває у США.

Нагадаємо, у жовтні суд визнав Кевіна Спейсі невинним у справі щодо сексуальних домагань до актора Ентоні Реппа.

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