- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 2 хв
Кевін Спейсі у Венеції вперше публічно висловив підтримку Україні
Голлівудський актор Кевін Спейсі під час подій Венеційського кінофестивалю вперше публічно висловив підтримку Україні. Його промова пролунала на церемонії міжнародної організації Better World Fund, що традиційно відзначає діячів культури, мистецтва та гуманітарної сфери.
Актор наголосив на важливості допомоги українцям, які постраждали від війни, і зокрема відзначив благодійну діяльність української продюсерки Ельвіри Гаврилової-Патерсон.
«У цей час мого життя довіра й шанс, які я отримав, мають для мене величезне значення. Я вдячний Ельвірі та всій команді. Її благодійний фонд, що допомагає жінкам і дітям, які постраждали від війни, заслуговує на повагу і підтримку», — сказав Спейсі.
Його слова стали символічним жестом у бік України і викликали теплі відгуки серед учасників події.
Венеційський кінофестиваль цього року ознаменувався й іншим моментом — презентацією трейлера науково-фантастичного фільму Holiguards Saga — The Portal of Force, у якому Кевін Спейсі зіграв одну з ключових ролей. Стрічка стала феєричним поверненням актора на великі екрани після тривалої паузи.
Фільм розповідає про протистояння двох надприродних угруповань і жінку, яка несподівано дізнається, що є донькою ворогуючих лідерів. Саме вона може стати ключем до завершення багаторічного конфлікту.
Бюджет картини склав 10 мільйонів доларів. Зйомки проходили у Мексиці протягом 2023–2024 років, а постпродакшн забезпечила компанія Elledgy Media Group. У стрічці, окрім Спейсі, зіграли Дольф Лундгрен, Тайріс Гібсон, Бріяна Гілдебранд та Ерік Робертс. Запланована також ціла сага з трьох частин: продюсери підтвердили роботу над фінансуванням двох наступних фільмів, частину сцен яких планують знімати у Португалії.
Важливою частиною вечора стало вручення престижної нагороди Better World Fund. Цього року почесну відзнаку отримала українська продюсерка, засновниця Elledgy Media Group та благодійниця Ельвіра Гаврилова-Патерсон. Символічно, що нагороду їй особисто вручив Кевін Спейсі.
«Кіно завжди було про людей. Без людей не існує історій, емоцій і можливості торкатися сердець. Найбільшою честю для мене є співпраця з Кевіном Спейсі», — сказала Гаврилова-Патерсон під час церемонії.
Організатори нагадали, що минулого року лауреатом цієї ж премії став інший голлівудський титан — Кевін Костнер. Цього ж разу нагорода вирушила в Україну, підкресливши вагомий внесок нашої країни у світовий культурний простір.