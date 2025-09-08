Кевін Спейсі у Венеції вперше публічно висловив підтримку Україні

Реклама

Актор наголосив на важливості допомоги українцям, які постраждали від війни, і зокрема відзначив благодійну діяльність української продюсерки Ельвіри Гаврилової-Патерсон.

«У цей час мого життя довіра й шанс, які я отримав, мають для мене величезне значення. Я вдячний Ельвірі та всій команді. Її благодійний фонд, що допомагає жінкам і дітям, які постраждали від війни, заслуговує на повагу і підтримку», — сказав Спейсі.

Його слова стали символічним жестом у бік України і викликали теплі відгуки серед учасників події.

Реклама

Венеційський кінофестиваль цього року ознаменувався й іншим моментом — презентацією трейлера науково-фантастичного фільму Holiguards Saga — The Portal of Force, у якому Кевін Спейсі зіграв одну з ключових ролей. Стрічка стала феєричним поверненням актора на великі екрани після тривалої паузи.

Фільм розповідає про протистояння двох надприродних угруповань і жінку, яка несподівано дізнається, що є донькою ворогуючих лідерів. Саме вона може стати ключем до завершення багаторічного конфлікту.

Бюджет картини склав 10 мільйонів доларів. Зйомки проходили у Мексиці протягом 2023–2024 років, а постпродакшн забезпечила компанія Elledgy Media Group. У стрічці, окрім Спейсі, зіграли Дольф Лундгрен, Тайріс Гібсон, Бріяна Гілдебранд та Ерік Робертс. Запланована також ціла сага з трьох частин: продюсери підтвердили роботу над фінансуванням двох наступних фільмів, частину сцен яких планують знімати у Португалії.

Важливою частиною вечора стало вручення престижної нагороди Better World Fund. Цього року почесну відзнаку отримала українська продюсерка, засновниця Elledgy Media Group та благодійниця Ельвіра Гаврилова-Патерсон. Символічно, що нагороду їй особисто вручив Кевін Спейсі.

Реклама

«Кіно завжди було про людей. Без людей не існує історій, емоцій і можливості торкатися сердець. Найбільшою честю для мене є співпраця з Кевіном Спейсі», — сказала Гаврилова-Патерсон під час церемонії.

Організатори нагадали, що минулого року лауреатом цієї ж премії став інший голлівудський титан — Кевін Костнер. Цього ж разу нагорода вирушила в Україну, підкресливши вагомий внесок нашої країни у світовий культурний простір.