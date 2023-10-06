Кевіна Спейсі після гучного секс-скандалу екстрено госпіталізували в Узбекистані

Голлівудського актора Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували до лікарні під час поїздки до Узбекистану, куди він приїхав на Ташкентський кінофестиваль.

Зірку фільму "Краса по-американські" потрапив до лікарні просто з екскурсії по музею Афрасіяб у стародавньому Самарканд. Як розповіли джерела The Sun, у актора під час заходу заніміла рука, що є одним із симптомів серцевого нападу.

На "швидкій" Спейсі одразу ж відвезли до найближчої лікарні та провели детальне обстеження з МРТ. За висновком фахівців, наразі із серцем знаменитості все добре.

Кевін Спейсі / Фото: Associated Press

Вже того ж вечора Спейсі з'явився на сцені фестивалю та повідомив, що вже почувається краще. За словами акторка, неочікуваний приступ змусив його замислитися над життям.

" Я дивився на ці незвичайні фрески на стінах і раптом відчув, як вся моя ліва рука заніміла приблизно на вісім секунд. Я відразу сказав про це людям, з якими був, і ми негайно поїхали в медичний центр. Я провів там день, проходячи різноманітні тести. Персонал піклувався про мене і навіть провів МРТ. Все виявилося цілком нормально, і я вдячний, що це не щось серйозніше . Це змусило мене подумати про те, наскільки крихким є життя для всіх нас", - сказав Спейсі.

Нагадаємо, нещодавно суд виправдав Кевіна Спейсі у гучній справі про секс-домагання до чоловіків. Судові тяжби тривали від 2017 року, але після шести років дворазового володаря "Оскара" виправдали за дев'ятьма пунктами звинувачення.

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