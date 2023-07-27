Кевіна Спейсі виправдали у справі про секс-домагання до чоловіків: актор розплакався в суді

Голлівудського актора та режисера Кевіна Спейсі виправдали по всіх звинуваченнях у сексуальних домаганнях до чоловіків.

Вирок зірці серіалу "Картковий будинок" винесли 26 липня, у день його народження. Спейсі виповнилося 64 роки.

Дворазового володаря "Оскара" виправдали за дев'ятьма пунктами звинувачення, враховуючи сексуальне насильство та примус людини до сексуальних дій без згоди, пише The New York Post.

Актору загрожувало довічне ув'язнення, якщо його вина буде доведена. Коли Кевіну Спейсі зачитували вирок, він розплакався просто у залі суду.

Кевін Спейсі / Фото: Associated Press

Зазначимо, що секс-скандал навколо Кевіна Спейсі розгорівся 2017 року. Тоді четверо чоловіків звинуватили актора у сексуальних злочинах, які, за твердженням позивачів, мали місце в період від 2004 до 2013 року. На той момент Спейсі працював художнім керівником в історичному лондонському театрі "Олд Вік".

Спейсі не визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами звинувачення, заявивши, що будь-які зустрічі з чоловіками відбувалися за взаємною згодою.

Через секс-скандал кар'єра Кевіна Спейсі зупинилася. Його звільнили з серіалу "Картковий будинок", де він грав одну з головних ролей. Також не був випущений фільм "Гор", який вже був відзнятий зі Спейсі. Сцени за участі Спейсі у стрічці "Всі гроші світу" перезняли з Крістофером Пламмером. А драма "Клуб мільярдерів", знята 2016 року, все ж таки вийшла, але в обмеженому прокаті і лише 2018 року.

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