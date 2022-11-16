Кевіна Спейсі звинуватили у семи злочинах сексуального насильства

Відомого американського актора Кевіна Спейсі звинуватили у семи нових злочинах сексуального характеру, які він нібито скоїв у Великій Британії.

Проти знаменитості будуть висунуті звинувачення, які він скоїв проти одного чоловіка у період від 2001 по 2004 рік.

Зокрема, кримінальні звинувачення проти Спейсі включають три пункти в непристойному нападі на одного чоловіка, три пункти в сексуальному насильстві та один пункт у спонуканні людини до сексуальних дій без згоди.

Кевін Спейсі / Фото: Associated Press

"Прокуратура санкціонувала додаткові кримінальні звинувачення проти 63-річного Кевіна Спейсі за низку сексуальних насильницьких дій проти однієї людини в період від 2001 по 2004 рік. Прокуратура також санкціонувала одне звинувачення у спонуканні людини до сексуальних дій без згоди. Повноваження висунути звинувачення випливають з огляду доказів, зібраних столичною поліцією під час розслідування", - повідомила керівниця спеціального відділу боротьби зі злочинністю Розмарі Ейнслі, пише Daily Mail.

Зазначається, що у червні 2023 року Кевін Спейсі постане перед судом. Тим часом актор заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, нещодавно Кевін Спейсі виграв суд у справі щодо сексуальних домагань до актора Ентоні Реппа. Суд у Нью-Йорку визнав, що Репп не зміг довести причетність Спейсі.

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