Кейт Бекінсейл насмішила фото, де кіт з нафарбованими нігтями осідлав її голову

Зірка показала нові кумедні знімки з домашнім улюбленцем.

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл часто тішить прихильників кумедним медіаконтентом зі своїм котом Клайвом.

Схоже, домашній улюбленець зірки з тих, хто вважає, що це хазяйка живе у нього, а не він у неї. Цього разу Бекінсейл поділилася знімками, на яких її кіт розмістився у неї просто на голові. На знімках Кейт позує на камеру, а Клайв лапами закриває їй обличчя.

Більше того, акторка примудрилася своєму коту нафарбувати нігті рожевим лаком.

instagram.com/katebeckinsale

"Якщо ви радієте, що хтось вдома, повідомте про це", - підписала кадри Бекінсейл.

instagram.com/katebeckinsale

Шанувальники, своєю чергою, подякували кумирці за те, що підняла їм настрій і все ж таки порадили, іноді не дозволяти коту сідати собі на голову в образному сенсі цього слова.

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