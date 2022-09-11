Кейт Бланшетт з'явилася на червоній доріжці з 7-річною донькою: рідкісний сімейний вихід

Володарка премії "Оскар" Кейт Бланшетт приголомшила публіку під час кінофестивалю у Венеції. Австралійська акторка отримала нагороду "За найкращу жіночу роль" у фільму "Тар". На урочистому заході Бланшетт була у елегантній сукні чорного кольору, у такий спосіб актриса хотіла віддати шану королеві Єлизаветі II.

На церемонії Кейт з'явилася разом зі своєю молодшою донькою Едіт, чим здивувала шанувальників. 7-річна Едіт разом із зірковою мамою пройшлася по червоній доріжці.

Доки Кейт отримувала нагороду, роздавала автографи та позувала перед папараці дівчинка була поруч із мамою актриси, Джун Бланшетт.

Пізніше Мережу замилувало відео, на якому Кейт мило поправляє волосся доньці та бере її на руки посеред заходу.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт та її чоловік Ендрю Аптон удочерили Едіт у березні 2015 року. Також подружжя виховує трьох синів - Дешіела, Романа та Ігнатуса.

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