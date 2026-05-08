Хамайко шокувала зізнанням про кризу в шлюбі під час війни й спроби врятувати родину

Ведуча «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко відверто розповіла про складний період у стосунках із чоловіком — бізнесменом і військовим Андрієм Оністратом.

За словами зірки, повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для їхньої родини й навіть поставила шлюб на межу. Телеведуча зізналася, що після рішення чоловіка мобілізуватися залишилася сам-на-сам із побутом, дітьми та власними страхами. Особливо болісним періодом стала загибель сина Андрія — Остапа. Після трагедії чоловік замкнувся.

«Я почувалася спустошеною, розгубленою, самотньою. Андрій приїжджав нечасто й після його від’їзду ти залишаєшся зі своїми болями й страхами. Коли загинув син Андрія Остап, я розуміла, що йому і так достатньо болей. У нас важко складалося спілкування. Я бачила від себе діалог, від нього — мовчання. І коли він мобілізувався (потайки — прим. ред.), я сердилася на нього, бо сприйняла як недовіру», — розповіла Хамайко в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

З часом напруга між подружжям лише посилювалася. Валентина стала ініціаторкою складних, але чесних розмов, під час яких обоє вперше відкрито проговорили свої переживання. Щоправда, визнає, що тоді це їй давалося дуже нелегко.

«Це була четверта річниця повномасштабного вторгнення. Була важка розмова, коли ми відверто видали одне одному, як і що ми проживали. Андрій досі проживає втрату сина. Він замкнувся. Зараз його заново починаю пізнавати. Я казала, що боюсь втомитися безкінечно бути адаптом в родині. А потім я зрозуміла, що ми починаємо будувати щось нове на тому, що згоріло», — поділилася Валентина.

Валентина Хамайко з чоловіком

На щастя, крига скресла. За словами зірки, врятувати шлюб їм допомогли психотерапія та готовність чути одне одного. Водночас Валентина не приховує: у найважчий момент пара навіть обговорювала можливість розлучення.

«Ці розмови відбувалися. Нарешті ми почали чути одне одного. Так, навіть у сім’ї, яка здається зразковою, трапляються такі ситуації. І це кризовий період, який пройшовши ви стаєте ближчими. Якщо ви приймаєте болі й готові працювати, то стаєте сильнішими разом, а якщо ні — краще розійтися», — наголосила зірка.

