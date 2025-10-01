ТСН у соціальних мережах

Хамайко зворушила привітанням чоловіка-військового у День захисників України

Ведуча також згадала загиблого сина коханого — Остапа.

Злата Ковтун
Валентина Хамайко з чоловіком

Валентина Хамайко з чоловіком

Українська телеведуча Валентина Хамайко у День захисників і захисниць України та на свято Покрови поділилася особистим зверненням до свого чоловіка-військовослужбовця Андрія Оністрата.

Зірка опублікувала рідкісні кадри з коханим та розповіла про їхні стосунки, які тривають уже понад 19 років.

У своєму Instagram Хамайко зізналася, що в їхній родині не бракує емоцій — бувають як сварки, так і теплі миті. Проте для знаменитості найціннішим залишається можливість бути поруч.

"Вчора я на тебе дуже сердилась, а сьогодні хочу обіймати — і так вже майже 20 років. Колись я хотіла читати твої думки, а натомість навчилася чути себе", — написала телеведуча.

Валентина Хамайко з чоловіком / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з чоловіком / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з чоловіком / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з чоловіком / © instagram.com/valentinakhamaiko

Вона також нагадала, що її чоловік неодноразово ризикував життям на фронті. Валентина віддячила своєму обранцю за те, що має можливість проводити життя пліч-о-пліч.

"Сьогодні свято Покрови, і я вдячна, що вищі сили тебе зберегли, знаючи, скільки разів ти ходив на краю. Дякую за те, що можу сміятися з тобою і навіть сердитися", — зізналася зірка.

Валентина Хамайко з чоловіком

Валентина Хамайко з чоловіком

У зверненні Хамайко згадала й сина Андрія від попереднього шлюбу — Остапа. Він загинув 2023 року під час виконання бойового завдання.

"Пишу тобі, а сльози знову за Остапом… Це біль майже кожної української родини. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну", — зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко розповіла про сімейні вечори та традиції з дітьми. Телеведуча поділилася, як після роботи проводить час із родиною.

