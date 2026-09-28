Ханумак через пів року після розставання освідчився іншій на сцені: який вигляд має його наречена

Руслан Ханумак / © instagram.com/hanumak

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Український актор і ведучий Руслан Ханумак через пів року після скандального розриву з колишньою обраницею освідчився іншій жінці просто на сцені.

Освідчення відбулося під час розважального заходу, де Ханумак був ведучим. Артист звернувся до коханої, яка перебувала серед глядачів, а згодом запросив її до себе. Перед присутніми він зізнався, що впевнений у своєму виборі, після чого дістав каблучку та став на одне коліно. Відповідними кадрами зірка поділився в Instagram.

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«Я не хочу вже бути холостяком. Ми будемо так само обійматися та цілуватися, знай це. Через 50-60 років я знатиму, що зробив правильне рішення, що покликав тебе на сцену. Я цей момент уявляв уві сні. Якщо ти мені скажеш "так", то заграє твоя улюблена пісня, а якщо "ні", то я принципово заспіваю "Дику дичку"», — сказав зі сцени Ханумак.

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Руслан Ханумак і його наречена / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак і його наречена / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак і його наречена / © instagram.com/hanumak

Його обраниця спершу дещо розгубилася, однак зрештою погодилася вийти за актора заміж. Після цього вона приміряла каблучку під оплески гостей.

Ханумак поки не розкриває подробиць нового роману та не називає імені нареченої. Водночас він показав кадри з сімейного архіву, на яких вони разом проводять час. Судячи з опублікованих моментів, жінка навіть вже встигла познайомитися із сином актора Артуром.

На одному з кадрів вони утрьох грають у «Крокодила» та весело проводять час. Тож, схоже, нова обраниця Ханумака вже добре ладнає із його сином від колишньої дружини Аліни Шаманської.

Наречена Руслана Ханумака і його син / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак і його наречена / © instagram.com/hanumak

Особисте життя Руслана Ханумака — які скандали вирували

Освідчення сталося приблизно через пів року після гучного розриву Ханумака з попередньою обраницею. Тоді жінка публічно звинувачувала актора у неналежному ставленні до її дитини та фінансових проблемах.

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До цього Руслан Ханумак був одружений із блогеркою Аліною Шаманською. У подружжя є син Артур, а їхній шлюб тривав понад шість років.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Шаманська розповідала про складнощі у стосунках із Ханумаком та заявляла про газлайтинг, аб’юз і маніпуляції. За словами блогерки, актор також зраджував її, зокрема вона дізнавалася про його увагу до інших жінок ще під час вагітності.

Після початку повномасштабної війни подружжя опинилося у США, однак, як розповідала Шаманська, їхні стосунки фактично вже припинилися. Згодом пара остаточно розійшлася.

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