Ханумак на тлі скандалу з колишньою закрутив роман: його нова обраниця висміяла Шаманську

Руслан Ханумак з новою обраницею / © instagram.com/hanumak

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Український ведучий та актор Руслан Ханумак, який нещодавно звинуватив ексдружину Аліну Шаманську у брехні, розкрив подробиці особистого життя.

Зірка у фотоблогу натякнув, що закрутив новий роман. Так, Ханумак показав романтичне фото з дівчиною на ім'я Катерина, де вони позують на тлі моря, та лаконічно написав "буба". Тим часом у своїх сторіз нова обраниця шоумена відповіла йому взаємністю.

Руслан Ханумак з новою обраницею / © instagram.com/hanumak

Тим часом в одному з останніх дописів Катерина стала на захист коханого. Вона з іронією відреагувала на інтерв'ю ексдружини Руслана, блогерки Аліни Шаманської. Як відомо, колишня заявила, що під час стосунків із шоуменом страждала від психологічного тиску, емоційного насильства та різноманітних маніпуляцій. Ба більше, стверджує, що Ханумак раз навіть вдарив сина. Своєю чергою, Катерина втрутилася та висміяла обвинувачення Шаманської.

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"Запитання до асоціації психологів, неврологів та стоматологів України: що робити, якщо почуваюся найщасливішою, коханою, захищеною та оточеною турботою, проживаючи з бідним, безробітним нарцисом-аб'юзером, який не припиняє морального насильства ані на хвилину?" — з іронією написала Катерина.

Руслан Ханумак з новою обраницею / © instagram.com/hanumak

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос звернулася до ексчоловіка просто з лікарні у Києві.