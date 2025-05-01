Ханумак звинуватив в брехні Шаманську, яка видала шокувальні подробиці про їхній шлюб

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

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Український ведучий та актор Руслан Ханумак звинуватив ексдружину Аліну Шаманську в брехні, яка на інтерв'ю з Машею Єфросиніної видала шокувальні подробиці про їхній шлюб.

Зокрема, блогерка розповіла, як страждала від газлайтингу, аб'юзу та маніпуляцій. На розлучення Шаманська ж остаточно наважилася подати документи, коли Ханумак вдарив сина по обличчю. Актор відреагував на скандальні звинувачення. Він зазначив, що не збирається виправдовуватися, адже в майбутньому це може побачити син. Утім, Ханумак заявив, що колишня дружина бреше, мовляв, 95 відсотків сказаного на інтерв'ю – це неправда. Актор також додав, що не збирався взагалі реагувати, однак йому набридло протягом трьох років терпіти бруд, який на нього ллється.

"Я не буду виправдовуватися за цю маячню лише з однієї причини, тому що в мене є син, який колись подивиться це "дуже правдиве" інтерв'ю, в якому сказано, що його тато б'є його по обличчю. Не може йти мова про підтримку та емпатію, коли ти почув лише один бік. Ситуація тут насправді дуже двояка. З одного боку, мені взагалі нічого не треба казати, як я й робив. Але з іншого, три роки на мене ллється бруд без жодних доказів, з постійними погрозами. Терпіти мовчки вічно теж не вихід. 95 відсотків того інтерв'ю – це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня. Це її особисте бачення, яке підкріплене лише емоціями", - заявив актор.

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Також Ханумак звернувся до Шаманської. Він зазначив, що треба розповідати все повністю. Ба більше, він запропонував їй разом сходити на інтерв'ю, де б пролунала ситуація з обох боків, а не лише з її.

"Якщо, пані Аліно, ви вже вирішили відкрити шафу з брудною білизною, розповідайте все повністю. Аліно Ігорівно, схаменіться, будь ласка. Не треба цього робити, не треба на загал все виносити. Якщо у вас є факти чи докази – ви можете зі мною зробити очну ставку в присутності будь-якого ведучого", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська також розповіла, що подала до суду на Руслана Ханумака. Колишнє подружжя судитиметься через спільного сина.