Харчишин розсекретив військове звання сина і яку освіту він зараз здобуває: "Служить вже чотири роки"

Фронтмен українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розсекретив військове звання старшого сина.

Первісток виконавця – Дмитро – ще на початку повномасштабної війни долучився до війська. Його служба в лавах ЗСУ триває вже чотири роки. За цей час Дмитро встиг повиконувати роботу сапера, пройти військові навчання за кордоном та офіцерські курси. Окрім того, син виконавця здобуває відповідну освіту в військовому інституті в Житомирі. Наразі хлопець є лейтенантом, повідомляє "РБК-Україна".

Валерій Харчишин не приховує, що були й тяжкі моменти, коли його син розчаровувався у службі. Пов'язано це з болісним моментом – втратою побратима на фронті. Також у хлопця виникало відчуття непотрібності. Врешті, син Харчишина знайшов своє місце й донині служить.

"Зараз він служить чотири роки, і він уже лейтенант. Це все він сам, тобто я йому не допомагав. У мене такий принцип виховання. Мене ніхто з батьків не виховував, не навчав. Так само я ставлюся до своїх дітей. Він знайшов своє місце й не відмовився", - зазначив музикант.

