"Хай вивозить це": KOLA відверто зізналася, що доводиться терпіти її чоловіку

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська співачка KOLA розповіла про ставлення до критики в Мережі, причини, через які стала менше ділитися особистим із публікою, та відверність, до якої її чоловікові доводиться звикати.

Артистка не приховує, що має емоційний характер. Вона звикла говорити те, що думає. Однак із публічністю довелося переглянути власні правила. KOLA зізналася, що не кожною думкою варто ділитися з аудиторією. У цьому їй допомогли навіть професійні поради піарників. Тепер співачка намагається ретельніше обирати, що саме розповідати про себе.

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KOLA / © скриншот

Про це виконавиця заговорила у «Турі зірками”. За словами KOLA, постійна відкритість може забирати надто багато внутрішніх ресурсів. Коли особисті переживання стають надбанням широкої аудиторії, енергії на власні справи й творчість залишається менше. Тому нині артистка більше зосереджується на собі та своєму шляху.

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Водночас навчитися фільтрувати інформацію для публіки не означає відмовитися від щирості. Співачка продовжує бути собою, але тепер краще розуміє, де варто провести межу між особистим і публічним.

KOLA / © скриншот

А от у стосунках із чоловіком ця стриманість, схоже, працює не завжди. Коли ведуча поцікавилася, чи вміє KOLA бути поступливою вдома, артистка відповіла без зайвих дипломатичних формулювань.

«Я кажу все, що я думаю, а він хай вивозить це», — відверто заявила виконавиця.

KOLA / © скриншот

Схоже, у сімейному житті співачка не збирається відмовлятися від своєї прямолінійності. Принаймні приховувати власні думки заради зручності інших вона не звикла.

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Нагадаємо, нещодавно Дантес неочікувано "одружився" з відомою українською співачкою, а MONATIK був на весіллі.

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