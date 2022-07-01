KHAYAT розповів, чому зараз майже живе у потягу та пригадав довоєнний Маріуполь

Український співак KHAYAT завітав до студії "Сніданку з 1+1", де розповів, як в його життя прийшла війна, чим допомагав рідній Кіровоградщині, а також наживо заспівав нову композицію "Зорепад".

За словами фіналіста "Голосу країни-9", трек "Зорепад" про ностальгію, але при цьому співак наголошує: потрібно намагатись не жити минулим, а все-таки рухатись далі.

"Мене війна не надихає. Я не можу сказати, що у мене якийсь творчий потік через неї. Я зараз пишу пісні, у яких немає слів "війна", "смерть", "кулі", бо вважаю, що музика, коли створена в часі, несе лише один, певний сенс. Але якщо ти послухаєш пісню через 5 років - вона набуватиме зовсім іншого наповнення. І мені хочеться, щоб люди, які слухали музику, не думали лише про війну, а бачили також і свої особисті історії", - прокоментував KHAYAT.

Ведучі "Сніданку з 1+1" попросили співака, справжнє ім'я якого Андрій Хайат, пригадати, яким було його 23 лютого, переддень повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що у той день мав виступ і вночі повернувся додому. Проте говорить, що його команда відчувала певну тривогу, і деякі з її членів наважились виїхати з країни за лічені години до вторгнення.

У перші дні війни співак приїхав до рідної Знам'янки, де займався волонтерством, а згодом знову повернувся до Києва та творчого життя, почав співати на благодійних заходах та у лікарнях для дітей. І додає: зараз, по факту, живе у потягу, бо їздить по всій України. У Знам'янці залишилась його бабуся, з якою вони дуже близькі.

"Я коли їхав до Києва від неї, пояснив, що вже час. І вперше в житті за сім років, які я проживаю у столиці, побачив, як вона плаче, коли я сідаю у потяг. Це було дуже зворушливо. І кожного разу, коли я приїжджаю, і думаю, що якщо залишусь трошки надовше, то побачу це ще раз. А це дуже важко, не хочеться цього бачити", - розповів співак.

KHAYAT / Фото: instagram.com/ado.khayat

Щодо майбутніх творчих планів та мрій, де KHAYAT хотів би виступити, співак без вагань назвав місто Маріуполь.

"Я, чесно, дуже хочу побачити Маріуполь. І виступити у Маріуполі, який квітне. Якраз за півроку до війни я побував там двічі за один місяць і, відверто скажу, що такої віддачі від людей і такої щирості я не відчував на жодному концертному майданчику чи стадіоні. І мені дуже хочеться пережити це ще раз", - поділився виконавець.

KHAYAT / Фото: instagram.com/ado.khayat

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Нагадаємо, Оля Полякова показала, як її молодша донька гімн України співала. У ролику 10-річна Аліса постала посеред кімнати із прапором на плечах.

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