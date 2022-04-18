KHAYAT розповів, як в умовах війни зняв відеокліп, операторкою якого стала його бабуся

KHAYAT розповів, як в умовах війни зняв відеокліп, операторкою якого стала його бабуся

Артист також розповів, чим займається під час війни.

Український співак KHAYAT розповів про свою діяльність під час війни.

Так, у програмі "Сніданок з 1+1" знаменитість поділився, що повернувся на рідну Кіровоградщину. Там разом з родиною він займається волонтерською діяльністю та пошуком ліків.

"Ми збираємо тут гуманітарну допомогу, моя бабуся лікарка, є більш доступні можливості з пошуку ліків. Є ще інші творчі колеги в Києві, які займаються пошуком необхідних ліків для людей, ми зв’язуємось, співпрацюємо. В перші тижні разом з місцевими збирали велику машину базових продуктів для ЗСУ, зараз більше фокусуємось на допомозі людям, які приїхали з гарячих точок, з Маріуполя та інших міст", - зазначив KHAYAT.

Нещодавно співак випустив нову композицію "Під дощем", яка присвячена подіям в Україні. Говорить, що після повномасштабного вторгнення певний період не міг ні з ким говорити про власні переживання і згодом зрозумів, що пісня – це єдина форма, якою він може висловити свої емоції. KHAYAT вирішив зробити відеороботу на пісню, до екранізації якої долучилась і його бабуся, яка виступила оператором.

"Бабуся отримала почесне звання "Спілберг" у нашій родині, вона почала генерувати ідеї, допомагати. Однією рукою тримала ліхтарик, іншою – знімала мене на камеру. Тому я розумію, якщо у майбутньому потрібна буде екстремальне знімання, то бабуся стане першою людиною, до якої треба звертатися", - прокоментував співак.

Першим чином після війни KHAYAT хотів би взяти участь у великому післявоєнному турі з концертами у маленьких містечках Україні. Наразі виконавець вже звернувся до Міністерства Культури з такою ідеєю та дуже хоче, щоб цю ініціативу підтримало якомога більше творчих людей.

Нагадаємо, щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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