Хіменес-Браво показався у формі на військових тренуваннях і зробив заяву: "Стану частиною армії"

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі та зробив заяву.

У фотоблогу зірка розповів, що його життя назавжди змінилося. Ектор несподівано для шанувальників приміряв військову форму та показався разом з іншими бійцями на Харківщині. З кадрів стає зрозуміло, що кулінар у польових умовах вчився стріляти, керувати дронами, готувався до фізичних навантажень і поспілкувався з військовими.

У своєму дописі Хіменес-Браво не став розсекречувати подробиці цієї поїздки, але додав, що "стане частиною української армії" і це не чергові кадри зі знімань кіно. Яку саме позицію обійматиме шеф-кухар – поки що невідомо. За словами ведучого, про це стане відомо згодом.

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"Я зник на кілька днів. Без зв'язку, без камер, без звичного світу. Пішов туди, де не запитують, хто ти в цивільному житті. Я зараз тут і маю конкретну місію. Я більше не можу сидіти вдома. Це не знімання. Це не репетиція. Це не історія з кіно. Тому зробив те, на що наважувався від лютого 2022 року… Побачив інший бік медалі – титановий. І зрозумів, що не повернуся іншим. Але я стану частиною армії. Частиною України. Скоро побачите все самі", - заінтригував кулінар.

Нагадаємо, нещодавно актор Геннадій Попенко повідомив про списання зі служби та пояснив причину.